В финале чемпионата "Абилимпикс"-2025 участвуют более тысячи человек

Соревноваться конкурсанты будут в трех категориях: "школьники", "студенты", "специалисты"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более тысячи конкурсантов принимают участие в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра просвещения РФ Владимира Желонкина.

30 октября в Москве состоялась торжественная церемония открытия Национального чемпионата "Абилимпикс". В 2025 году он проходит под девизом "Нет предела - действуй смело!". Соревноваться будут участники трех возрастных категорий: "школьники", "студенты", "специалисты".

"За 11 лет сложилась настоящая семья движения "Абилимпикс". В этом году в финале принимают участие более 1 000 конкурсантов. Хочу поблагодарить правительство Москвы за неизменно высокое качество организации чемпионата, волонтеров и экспертов, которые отдают душу этому чемпионату, и, конечно, участников за умение и профессионализм. Вы - амбассадоры нашего чемпионата, вы показываете, что можно верить в свою мечту и, благодаря характеру и стремлению, можно достичь невозможного. Вы - пример для тысячи ребят в нашей стране", - приводятся в сообщении слова Желонкина.

Заместитель министра поблагодарил также участников специальной военной операции, которые присоединились к движению "Абилимпикс" в 2025 году и в июле показали свое мастерство в Казани на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс". По его итогам судьи отобрали 79 финалистов из 38 регионов России для участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс" в Москве. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 15 компетенциях.

Основной площадкой для проведения мероприятий станет учебно-выставочный комплекс "Тимирязев центр" - здесь будут представлены 48 компетенций, состязания по еще двум компетенциям состоятся на дополнительных площадках Москвы - в Политехническом колледже им. П. А. Овчинникова и Центре практического обучения "Профессии будущего". В рамках чемпионата также пройдут соревнования по 12 презентационным компетенциям, уточнили в министерстве.

В 2025 году впервые пройдет Фестиваль региональных компетенций - мастер-классы, отражающие отраслевые и этнокультурные особенности 13 регионов России. Для гостей чемпионата будут организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, в течение чемпионата на выставочной экспозиции представят отечественные технические средства реабилитации и организуют консультации.

О чемпионате

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.

Участниками чемпионатов "Абилимпикс" являются учащиеся школ, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в возрасте от 14 лет.