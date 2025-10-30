В Москве состоялась церемония гашения марок серии "Рабочие профессии"

К юбилею системы среднего профессионального образования также выпустили конверт и специальный почтовый штемпель

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Церемония гашения почтовых марок серии "Рабочие профессии. Профессии среднего профессионального образования", приуроченная к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО), состоялась в четверг в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло на площадке Национального чемпионата "Абилимпикс" в столичном выставочном комплексе "Тимирязев центр", в нем принял участие заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

"В России учатся почти 4 млн студентов, 3,5 тыс. колледжей выпускают замечательных мастеров, чьи профессии очень важны для экономики. Именно они будут строить прекрасное будущее нашей страны. Марки, которые мы гасим сегодня, украсят коллекции и будут путешествовать на конвертах по всей стране, напоминая о красоте и значимости практического труда", - сказал Желонкин.

На почтовых марках изображены токарь и сварщик. К юбилею системы СПО также выпущены конверт и специальный почтовый штемпель. Серия создана АО "Марка", художник - Сергей Ульяновский.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2025 года проходит в Москве с 30 октября по 2 ноября. Он организован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Чемпионат проводится при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.