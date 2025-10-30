В Мордовии дети из многодетных семей получат бесплатное питание в колледжах

В региональных учреждениях СПО учится 1 021 студент

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дети из многодетных семей в Мордовии будут получать бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Мордовии 30 октября на очередной сессии Госсобрания республики принята новая мера поддержки для многодетных семей - бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставляться детям, обучающимся в государственных и муниципальных школах, а также несовершеннолетним студентам очной формы обучения в учреждениях СПО. Важно, что мера поддержки будет предоставляться без учета критерия нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество таких школьников (5 -11-е классы) в Мордовии составляет 5 719. В учреждениях СПО учится 1 021 студент.

"Эта мера поддержки позволит существенно облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить горячим питанием школьников и студентов - это важно для их роста, полноценного развития и здоровья. Родители могут не беспокоиться - во время учебного процесса их дети будут сыты и полны энергии", - подчеркнул важность принятой социальной инициативы глава республики Артем Здунов.

По данным правительства республики, в Мордовии вопросам питания детей уделяется пристальное внимание. В 2025 году регион совместно с Россельхозбанком и фондом "Органика" запустил совместный пилотный проект по внедрению органической молочной продукции в детский рацион питания "Органика Детям". Молочная продукция "Детской пищевой станции" поставляется в 63 детских дошкольных учреждения Саранска. Параллельно исследования эффективности использования органических молочных продуктов в питании детей дошкольного возраста проводит Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева.