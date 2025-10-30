В Москве откроется фестиваль "Народы России и СНГ"

Подведет итоги фестиваля 5 ноября XIII Встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль "Народы России и СНГ" стартует в Москве. Его откроет пленарная дискуссия "Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее", на которой выступит секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, во время дискуссии планируется обсудить "ключевые подходы к реализации государственной национальной политики в условиях современных вызовов и угроз, к развитию межнационального сотрудничества и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". В заседании примут участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник, государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов, представители федеральных органов государственной власти, экспертного и научного сообщества.

Деловую программу первого дня шестидневного фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России" - "Единые цели - вариативность подходов", в центре внимания которого будут сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, актуальные вопросы информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранным гражданам и защите исторической памяти народов России и СНГ. Намечено также проведение всероссийского семинара-совещания и стратегической сессии по реализации государственной национальной политики с руководителями органов власти регионов РФ.

Как ранее говорил Шойгу, фестиваль станет одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства. Секретарь СБ РФ обратил внимание на то, что фестиваль объединит многочисленных гостей из разных регионов России и государств - участников СНГ. Шойгу считает глубоко символичным, что фестиваль начнется в преддверии Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений.

Программа фестиваля

Участники фестиваля смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", который уже завоевал популярность во всем мире. Задания диктанта подготовлены в виде теста и включают 30 вопросов. В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта свои вопросы зададут участники специальной военной операции.

Во время фестиваля намечено проведение кинофорума с участием кинематографистов, режиссеров, сценаристов из России и СНГ. На нем предполагается обсудить роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ. А в программе кинопоказов будут военная драма "В списках не значился", фильм о легендарной арктической экспедиции "Челюскин. Первые", исторический детектив "Тайна адмирала Ушакова", российско-узбекистанский и российско-таджикистанский фильмы "Солнце на вкус" и "Тропа гнева".

На площадке Наццентра "Россия" для всех любителей этнографии будет организован лекторий Русского географического общества "Многообразие культур и народов России и СНГ", который позволит познакомиться с фольклорным наследием, изучить традиционный уклад жизни и культурные особенности коренных народов России и стран СНГ.

Несколько мероприятий будут посвящены "мягкой силе" - медиа как инструмент продвижения культурного кода. Организаторы рассчитывают затронуть тему культурной дипломатии в международных проектах.

Несколько сессий будут посвящены национальным символам России: "Балалайка: три струны русской души", "Матрешка: народ в народе", "Байкал: жемчужина Сибири", "Флаг, герб и гимн России: история великих символов", "Медведь - сила, которую уважают", "Березовая роща: поэтика русского пейзажа". В СБ РФ уточнили, что это не просто обсуждение знакомых каждому образов, а повод задуматься о глубинных смыслах, которые стоят за этими символами.

Визитной карточкой культурной программы фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная на 4 ноября. В День народного единства прозвучат лучшие сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения, с использованием характерной идентичности и исполнительской стилистики, отражающих дух, символизм и историю регионов.

Секретарь Совбеза РФ заверил, что просветительская программа фестиваля будет ориентирована "на подрастающее поколение и молодежь, которые все больше и больше сегодня проникаются идеями патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу Родины, испытывают чувство гордости за свершения предков".

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. В числе информационных партнеров - информационное агентство ТАСС.

Встреча секретарей совбезов стран СНГ

Подведет итоги фестиваля 5 ноября XIII Встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. Шойгу отмечал, что будут обсуждаться решения по защите от внешних и внутренних угроз. "Это по-настоящему уникальный формат доверительного общения, позволяющий не только открыто и конструктивно обсуждать самые сложные вопросы повестки дня в сфере обеспечения безопасности, но и совместно на прочном фундаменте общих традиционных ценностей вырабатывать решения по защите наших стран и народов от внешних и внутренних угроз", - уверен секретарь СБ РФ.