Россиян в конце года ждет двухдневная рабочая неделя

В связи с переносом выходных 31 декабря будет нерабочим днем

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной - понедельник и вторник. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в 2025 году по решению правительства путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем.

"И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник - соответственно, 29 и 30 декабря", - сказал депутат. "Среда, 31 декабря - предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели", - подчеркнул Нилов.

Ранее в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.