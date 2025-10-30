Петров пост в 2026 году будет самым долгим за последние пять лет

Его продолжительность составит 34 дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Петров (Апостольский) пост - один из четырех церковных многодневных постов, длительность которого каждый год изменяется в зависимости от пасхального цикла. В 2026 году его продолжительность составит 34 дня, что сделает его наиболее долгим за последние пять лет, выяснил корреспондент ТАСС.

Петров пост всегда начинается через неделю после переходящего праздника Пятидесятницы - Дня Святой Троицы, а завершается по традиции в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Его продолжительность бывает различной - от восьми до сорока двух дней. В последнем случае длительность этого летнего поста совпадает с шестью неделями весеннего Великого поста.

При этом Петров пост не слишком строг в сравнении с другими постами церковного года. Так, в дни Петрова поста (кроме постоянно постных для православных христиан среды и пятницы) верующие могут есть рыбу и морепродукты. Традиционно из рациона исключается только мясная и молочная пища.

История поста идет от первых веков христианства. Упоминания о нем становятся наиболее часты с IV века. Первоначально Апостольский пост не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы, являясь своего рода компенсацией для тех верующих, которые по каким-то причинам не смогли соблюдать Великий пост. В настоящий момент считается обязательным для всех безотносительно соблюдения Великого поста.