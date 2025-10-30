Депутат Бурматов: синие собаки в Чернобыле могут быть рекламной кампанией

Шерсть животных могли окрасить для рекламы незаконных экскурсий, предположил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Собаки с синей шерстью в зоне отчуждения в Чернобыле могли окраситься сами или от рук человека для рекламы незаконных экскурсий. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на территории Чернобыля обнаружили бездомных собак с синей шерстью.

"Я думаю, эта история не фейковая, потому что периодически собак с окрашенной шестью находят. Но здесь не про Чернобыль речь, а про то, что, как правило, таких собак просто кто-то покрасил. Здесь, учитывая, что зона отчуждения для кого-то - это зона организации нелегального туризма. <...> Я думаю, что, скорее всего, этих собак кто-то покрасил и выпустил", - сказал депутат, предположив, что этими людьми могут быть организаторы туров в Припять.

По словам парламентария, влияние повышенного радиационного фона не могло привести к изменению окраса животных. "Радиация такую мутацию вызвать не может, да и радиации там такой уже нету", - сообщил Бурматов.

Депутат также допустил, что собаки могли покрасить себя сами в луже с красителем и "ходить нарядные". "Поэтому здесь либо это их собачья непосредственность привела их в лужу с красителем, либо кто-то их специально покрасил для того, чтобы завирусить какую-то тему. Я думаю, что в ближайшее время узнаем", - подытожил Бурматов.