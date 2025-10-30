В Дагестане наградили 34 охотника за помощь в отражении атак БПЛА

Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Более 30 охотников из Дагестана, которые помогали правоохранителям в отражении атак беспилотных летательных аппаратов, наградили благодарностями в МВД республики. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.

"Тридцать четыре охотника со всех уголков Дагестана вчера собрали в МВД республики для того, чтобы каждому из них лично пожать руку и сказать "Спасибо". Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба", - написала Гариева.

Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"Мы попросили вас подойти, чтобы сказать о нашей благодарности вам за то, что вы вместе с нами принимали участие в отражении нападения на территории республики беспилотных летательных аппаратов. <…> В данной ситуации, охотничье оружие, если есть расстояние до этого объекта, наиболее эффективно. Мы разработали такую систему, чтобы защитить наших граждан", - сказал Магомедов, видео с которым опубликовала Гариева.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором видно как местный житель сбивает с помощью оружия беспилотник. По данным Минобороны России, 22 октября над территорией Дагестана были сбиты восемь БПЛА. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что целью БПЛА стало одно из предприятий региона. Никто не пострадал.