Мишустин начал поздравлять россиян с Днем народного единства

От лица премьер-министра РФ начали отправлять бумажные открытки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин начал поздравлять россиян с наступающим Днем народного единства, который отметят 4 ноября.

Так, от лица премьер-министра начали рассылать бумажные открытки, подписанные лично Мишустиным.

На обложке поздравления, поступившего в ТАСС, изображен Дом правительства РФ, а по нижнему контуру - надпись "4 ноября" и "С Днем народного единства!".

"4 ноября мы отдаем дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году. Тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внес вклад в укрепление российской государственности", - написал премьер.

Глава правительства в поздравлении подчеркнул, что сегодня многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы России вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия страны.