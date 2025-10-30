Россиянам рассказали, когда пора менять резину на зимнюю

Желательно менять шины при появлении первого снега, наледи или снижении температуры до 5 градусов, напомнил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автомобильные шины стоит поменять с летних на зимние при появлении первого снега, наледи или снижении средней температуры до 5 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.

Он напомнил, что в декабре - феврале без зимней резины ездить запрещено.

"Целесообразна установка зимних шин и раньше наступления зимы в зависимости от климатических условий регионов и погодных условий. Например, при выпадении осадков в виде снега, резких похолоданий с обледенением дорог общего пользования или достижения средней температуры воздуха около плюс 5 градусов", - отметил Калачев.

Доцент напомнил, что специальные шины являются значимым фактором безопасности при вождении автомобиля зимой. Он добавил, что требование "переобувать" легковые и другие машины на время холодов закреплено техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"Причем зимние шины должны быть установлены на всех колесах", - заметил эксперт. Одновременное использование зимних и летних шин запрещено. Калачев также уточнил, что в летний период нельзя ездить на зимних шинах с шипами противоскольжения.