Эксперт Долгова объяснила, почему растет спрос на антидепрессанты

Она связывает тенденцию с быстрым темпом жизни, нагрузками и стрессом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рост спроса на антидепрессанты в российских регионах обусловлен быстрым темпом жизни, стрессом и нагрузками, а также сезонностью и другими факторами. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

"Повышение спроса на антидепрессанты в целом связано с высоким темпом жизни, сопровождающимся стрессом и нагрузками, интенсивными информационными потоками, общей фоновой тревожностью, а также активным использованием гаджетов", - пояснила эксперт.

Долгова добавила, что немаловажную роль играет и более внимательное отношение большинства людей к себе, своему физическому и ментальному здоровью. "Некоторые антидепрессанты активно назначают кардиологи и неврологи, в частности, при хронических болях", - уточнила она.

Эксперт отметила, что на спрос влияет и смена времени года. "Спрос носит выраженный сезонный характер: рост продаж приходится на начало весны, конец лета и начало осени, когда изменения продолжительности светового дня и сезонные переходы отражаются на психоэмоциональном состоянии людей. Осенью к этим условиям добавляется еще дефицит витамина D, влияющий на гормональный и эмоциональный фон", - резюмировала собеседница агентства.