В Госдуме призвали медвузы обучать поддержке грудного вскармливания

Письмо с предложением разработать отдельные образовательные модули направила председателю совета медицинских вузов зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") направила письмо председателю совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Петру Глыбочко с предложением разработать образовательные модули по сопровождению грудного вскармливания. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутата, в настоящее время на государственном уровне отсутствует система поддержки грудного вскармливания, из-за чего оно не так распространено среди российских семей.

"Просим Вас о содействии в создании образовательной среды в медицинских и фармацевтических высших учебных заведениях в части обучения вопросам поддержки грудного вскармливания. Рассмотреть возможность анализа имеющихся образовательных программ в разрезе тем, касающихся грудного вскармливания, и разработке образовательных модулей для преподавателей и обучающихся, которые будут отражать современных подходы", - указано в тексте письма.

Буцкая отметила, что вопросы грудного вскармливания затрагивают практическую деятельность многих специалистов - от неонатологов и педиатров до хирургов, анестезиологов и онкологов.

"Есть корреляции между искусственным вскармливанием и сахарным диабетом, ожирением, тяжелыми формами аллергии. При рождении в стране 95% детей здоровы, а заканчивают школу 90% больных. За 18 лет много что убивает их здоровье, но первый шаг - это смеси, содержащие кроме всего прочего еще и чужеродный белок, а также пальмовое масло", - сказала Буцкая ТАСС.