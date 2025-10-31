В Мытищах более 10 домов ЖК остались без электроснабжения

Аварийные службы устраняют последствия отключения из-за повреждения кабельной линии 10 кВ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Павлишак/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Аварийные службы устраняют последствия отключения электроснабжения в жилом комплексе "Императорские Мытищи" в Мытищах из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Как уточнила Купецкая, 31 октября в домах по адресу: Тенистый бульвар, д. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23 произошло отключение электроснабжения из-за повреждения кабельной линии.

Она добавила, что на месте работают специалисты МКУ "УЖКХ", ООО "P-Сеть" и АО "Мособлэнерго". Бригады восстановили работу котельной и канализационных очистных сооружений - это обеспечивает жизнеобеспечение объектов инженерной инфраструктуры. Также, по ее словам, завершаются работы по подключению водозаборного узла.

Ремонтные бригады продолжают работы по полному восстановлению электроснабжения многоквартирных домов. Администрация городского округа находится на постоянной связи с энергоснабжающей организацией и контролирует ход аварийных работ на месте.