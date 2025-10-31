Россиянам рассказали, какие взносы нужно платить для пенсии в 25 тыс. рублей

Самозанятым, чтобы получать такую пенсию, нужно ежегодно платить в Соцфонд 447 тыс. рублей в течение 15 лет, отметила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составляет около 25 тыс. рублей, чтобы самозанятый мог претендовать на такой размер пенсии, ему нужно добровольно платить взносы с Соцфонд в размере 447 тыс. рублей ежегодно в течение 15 лет. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Она напомнила, что для самозанятых предусмотрена возможность добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов. Это нужно, чтобы по достижении пенсионного возраста можно было получать не социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а страховую пенсию по старости.

"Минимальный платеж в 2025 году для самозанятых - 59 241,6 руб. Он дает 1 года стажа и почти 1 пенсионный балл (0,975). Максимальный - 473 932,8 руб. - дает 1 год стажа и почти 8 пенсионных баллов (7,799). Сумма может быть внесена единовременно или разбита на несколько частей со сроком уплаты до 1 декабря", - пояснила Подольская.

В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составляет около 25 тыс. рублей. При этом, чтобы получить страховую пенсию, нужно накопить минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

"Необходимым требованием для получения страховой пенсии является наличие стажа не менее 15 лет. Накопление 110,455 пенсионных баллов обеспечит получение пенсии в размере 25 тыс. рублей. Соответственно, чтобы самозанятому получать страховую пенсию по старости в размере 25 тыс. руб., ему необходимо 15 лет платить в Социальный фонд России сумму 447 498,54 руб. ежегодно", - подытожила эксперт.

О самозанятости

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей). Согласно изначальным планам, эксперимент, проводимый на всей территории России, должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.