В России учителям выдадут планшеты для работы с электронными журналами

Устройства будут работать на базе отечественной мобильной операционной системы, говорится в постановлении правительства РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Школьные учителя в российских регионах получат планшеты, чтобы работать с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Планшетные компьютеры для преподавателей будут работать на базе отечественной мобильной операционной системы, что обеспечит "защищенный доступ к информационным системам в сфере образования".

Субсидии получат государственные и муниципальные образовательные организации. Для их получения руководство региона должно подтвердить потребность и готовность участвовать в проекте, направив письмо в Минцифры РФ. Если же регион не подтвердил свое участие, он сможет подать заявку в 2026 году.

Минимальные технические характеристики планшетов должно установить Минцифры по согласованию с Минпросвещения.