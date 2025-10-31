В России учителям выдадут планшеты для работы с электронными журналами
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Школьные учителя в российских регионах получат планшеты, чтобы работать с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Планшетные компьютеры для преподавателей будут работать на базе отечественной мобильной операционной системы, что обеспечит "защищенный доступ к информационным системам в сфере образования".
Субсидии получат государственные и муниципальные образовательные организации. Для их получения руководство региона должно подтвердить потребность и готовность участвовать в проекте, направив письмо в Минцифры РФ. Если же регион не подтвердил свое участие, он сможет подать заявку в 2026 году.
Минимальные технические характеристики планшетов должно установить Минцифры по согласованию с Минпросвещения.