Юрист Галкин: продавец обязан вернуть деньги за навязанную допуслугу

В частности, возврат следует совершить по запросу потребителя в течение трех дней, отметил преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Продавец по запросу потребителя должен в течение трех дней возвратить средства за дополнительные товары, работы или услуги, которые ему были навязаны без его ведома. Об этом в беседе с ТАСС напомнил директор Института частного права, преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Владислав Галкин.

С 1 сентября в законе "О защите прав потребителей" заработала норма, в соответствии с которой продажа дополнительных товаров, работ, оказание дополнительных услуг за отдельную плату осуществляется продавцом исключительно с согласия потребителя. В частности, по этой причине при покупке билетов в плацкартные вагоны поездов "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) убрана автоматическая отметка о согласии с приобретением постельного белья.

"Ввиду распространенной практики заключения договоров через агрегаторы и маркетплейсы продавцы технически, не имея на то волеизъявления покупателя, злоупотребляли автоматическим проставлением "отметок о согласии" на реализацию дополнительных товаров (работ, услуг) за плату, - рассказал Галкин. - Сейчас же на это установлен запрет, а потребитель вправе предъявить требование о возврате уплаченной за навязанные дополнительные товары (работы, услуги) или приобретенные без его согласия дополнительные товары (выполненные дополнительные работы, оказанные дополнительные услуги) денежной суммы, которое подлежит удовлетворению в течение трех дней".

Говоря о новой норме приобретения белья в плацкартном вагоне, юрист отметил, что в 2011 года коллегия Высшего арбитражного суда Российской Федерации подтвердила законность и обоснованность включения в стоимость билета на поезд дальнего следования в вагоны с местами для лежания, купейные вагоны и вагоны СВ платы за пользование постельным бельем, что обусловлено санитарными требованиями.

При этом, напомнил Галкин, приказом Минтранса России от сентября 2022 года определено, что в плацкартном вагоне постельное белье в стоимость билета не включается. "В теории пассажир может его не преобретать, но тогда он не получает и спальный набор (подушку, одеяло и матрац), что предусмотрено п. 4.4.39 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации", - заметил он.