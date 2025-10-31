В Приамурье мать шахтера не давала признать его погибшим на руднике "Пионер"

Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Мать одного из 13 горняков, оказавшихся под завалами при обрушении на руднике "Пионер" в Приамурье, не давала суду признать его погибшим. Это мешало назначить страховые выплаты для остальных семей, сообщили в пресс-службе судов Амурской области.

"Ранее суды в разных регионах уже признали умершими 12 горнорабочих. Однако мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели ее сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших", - говорится в сообщении.

Магдагачинский районный суд рассмотрел заявление АО "Покровский рудник" об объявлении горнорабочего умершим. Установлено, что гибель рабочего наступила в результате несчастного случая, и постановил признать его умершим. Днем смерти определена дата аварии - 18 марта 2024 года.