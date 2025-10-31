В России нотариусы будут уведомлять наследников о кредитных долгах

Соответствующий закон вступит в силу в ноябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Закон, обязывающий нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах умершего, вступит в силу в России в ноябре 2025 года. Соответствующие нормы содержатся в принятой в 2024 году поправке к Основам законодательства РФ о нотариате, с которой ознакомился ТАСС.

Согласно нововведению, ведущий наследственное дело нотариус не позднее трех рабочих дней после открытия наследства обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. После получения сведений нотариус в течение трех рабочих дней уведомляет наследников о наличии или отсутствии долгов умершего - письменно, по электронной почте или при личной явке.

Документ был внесен в Госдуму в июле 2023 года группой депутатов от "Единой России". В первом чтении его приняли в феврале 2024 года. По действующему законодательству в случае смерти наследодателя в состав его наследства входят в том числе обязанности по оплате невыплаченной на дату его смерти задолженности по кредитам. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле. Однако до принятия этого закона не был определен порядок их информирования о кредитных долгах наследодателя, указывали авторы инициативы в пояснительной записке. В связи с этим, когда наследники спустя полгода после принятия наследства узнают о долгах только после получения требований кредиторов, процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной, подчеркивали парламентарии.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 ноября 2024 года и вступит в силу спустя год с момента опубликования.