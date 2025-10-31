ТАСС: в Черниговской области формируют особые батальоны для содействия ТЦК

Причиной такого решения стали случаи неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Батальоны полиции особого назначения формируют в Черниговской области из-за случаев неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Черниговской области на фоне участившихся инцидентов с ТЦК МВД области формирует батальоны полиции особого назначения для пресечения случаев неповиновения сотрудникам военкоматов", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.