Потомок Романовых рассказал, что его семья во Франции говорила по-русски

Как пояснил ветеран СВО Гавриил Дорошин, это не было принципиальной позицией, а просто считалось естественным

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правило говорить дома только по-русски для сохранения русской идентичности и культурного наследия действовало в семье прямого потомка Романовых, ветерана СВО Гавриила Дорошина, выросшего во Франции. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Дома у нас было такое правило - по-русски, вышел за порог - по-французски", - рассказал он. По его словам, это не было принципиальной позицией, а "просто считалось все-таки естественно говорить по-русски".

Дорошин добавил, что его отец, родившийся в Москве, по приезде во Францию "плохо говорил по-французски". "В целом, чтобы сохранить русскую идентичность и наше культурное наследство, было принято такое решение", - заключил он.

Дорошин переехал на историческую Родину из Франции в 2015 году и сразу отправился добровольцем в Донбасс.

Полный текст интервью будет опубликован 1 ноября в 09:00 мск.