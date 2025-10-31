На Северо-Западе России ожидаются дожди и теплая погода

Как отметили синоптики, в федеральном округе чем восточнее, тем холоднее, и больше вероятность снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Облачно, дождливо и тепло для последнего дня октября будет в пятницу в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, сообщают региональные гидрометцентры.

На территории Калининградской области ожидается также сильный ветер, информирует региональный главк МЧС России со ссылкой на метеорологов. "Ночью дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 13-18 м/с, ночью на побережье усиление до 24 м/с", - говорится на официальном сайте ведомства. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов, днем до +12.

В Псковской области днем пройдет небольшой дождь, местами умеренный, ветер с южного переменится к утру на западный, 5-10 м/с. В ночные часы ожидается 3-8 градусов тепла, днем плюс 6-11 градусов. В Новгородской области будет дождливо, днем термометры покажут до десяти тепла, что выше климатической нормы.

В Карелии в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем на западе местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0… +5, днем 2-7 градусов тепла. В Вологодской области в пятницу сохранится теплая осенняя погода, небольшие дожди пройдут по востоку региона, днем воздух прогреется до плюс шести градусов.

31 октября в Мурманской области местами пройдет дождь, температура воздуха в дневные часы составит от минус двух до плюс трех градусов.

В СЗФО в пятницу чем восточнее, тем холоднее, и больше вероятность снега. В Архангельской области ночью и утром будет туман, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, дождь может перейти в снег. Ветер в Поморье будет слабый, северных направлений, температура ночью от минус трех до плюс двух градусов, днем до плюс четырех. Снег ожидают в восточных районах Республики Коми, здесь прогнозируются туманы, температура ночью и днем от минус трех до плюс двух градусов, Заполярье ждут морозы до минус девяти. Минус 3-8 градусов прогнозируют в Ненецком автономном округе, днем пройдет умеренный снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.