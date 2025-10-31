Владельцу кинотеатра в Италии угрожают в связи с показом фильма о Донбассе

По мнению итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, подобные явления сейчас носят системный характер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владелец кинотеатра в итальянском городе Ветралла получил в свой адрес анонимные угрозы по почте из-за запланированного на 2 ноября показа фильма "Дети Донбасса", из-за чего был вынужден отказать организаторам показа в аренде помещения. Об этом ТАСС сообщил итальянский журналист информационного агентства International Reporters Винченцо Лоруссо, живущий и работающий в Луганске.

"Мне написал один из организаторов показа "Детей Донбасса" в Ветралле: "Привет, Винченцо, мне звонил Альберто, владелец кинотеатра. Он получил анонимные угрозы по электронной почте и обычным письмом, и все это он показал маршалу карабинеров. Поэтому он совершенно справедливо не хочет сдавать нам кинотеатр в аренду", - рассказал журналист.

По мнению Лоруссо, подобные явления в Италии сейчас носят системный характер. Так, он рассказал об одном из пользователей Х, который призывал передать координаты отеля в Пизе, где на 14 ноября был запланирован показ документального фильма RT "Русофобия: история ненависти" с последующим обсуждением, военнослужащим израильской армии и выразил надежду на то, что место будет подвергнуто бомбардировке. Организаторы были вынуждены изменить место проведения мероприятия, в котором Лоруссо примет участие дистанционно, а его коллега российский журналист итальянского происхождения Андреа Лучиди будет присутствовать лично.

Лоруссо сообщил, что в обоих случаях полиция и власти Италии не предприняли никаких действий, чтобы защитить журналистов и лиц, которые им помогают. По его словам, в Италии существует система давления на людей, не желающих следовать официальному русофобскому нарративу, которая поддерживается проукраинскими организациями и связана с посольством Украины в Риме. "Мы называем это "демократией по-украински". Италия решила поддерживать и поощрять эту систему, сквозь пальцы смотря на методы, которые мы считаем запугиванием, противоречащим свободе выражения мнений", - заявил журналист.