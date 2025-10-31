Депутат Бичаев: снос памятника Пушкину оскорбит одесситов

Такой шаг станет попыткой навязать жителям Одессы искусственную идентичность, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Возможный снос памятника Александру Пушкину в Одессе станет политическим шагом, направленным на уничтожение всего, что связывает город с русской культурой. Этот акт оскорбит чувства одесситов и станет попыткой навязать им искусственную идентичность, такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

О, предположительно, готовящемся демонтаже памятника Пушкину в Одессе ранее сообщила местная газета "Думская". По ее данным, монумент уже полностью закрыли фанерой. В пресс-службе Одесского городского совета изданию "Украинская правда" сообщили, что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

"Для Одессы Пушкин - особая страница. Он жил в этом городе, воспел его в своих произведениях. И его дух неразрывно связан с Одессой. Он видел в Одессе город, где переплелись разные культуры, что соответствует многогранной личности поэта. Снос его памятника - это акт вандализма и культурного варварства, который пытается разорвать эти исторические и культурные связи. Это попытка лишить город части его богатого наследия и навязать ему новую, искусственную идентичность", - считает Бичаев.

Он уверен, готовящийся украинскими властями снос памятника - это "политический шаг, направленный на уничтожение всего, что связывает Одессу с русской культурой, и на оскорбление чувств тех одесситов, для которых Пушкин остается символом поэзии и свободы".

Депутат подчеркнул, что Пушкин - это не просто историческая фигура, а часть культурного кода не только России, но и всей русскоязычной цивилизации. Его творчество объединяет людей поверх границ и политических разногласий, отметил Бичаев. Собеседник агентства назвал угрозу сноса монумента "глубоко печальным и отвратительным событием", которое должно быть осуждено всеми, кто ценит культуру и историю.

Памятник Пушкину в Одессе находится на главной площади города возле мэрии. Он установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэра Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.