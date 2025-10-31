На Сахалине зарегистрировавшая в квартире 113 иностранцев женщина получила срок

Злоумышленница признала вину и попросила не назначать ей реальное лишение свободы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жительница Сахалинской области предстала перед судом после того, как зарегистрировала в своем жилище более 100 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор в отношении 54-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Суд установил, что осужденная, ранее судимая за аналогичное преступление, зарегистрировала по месту проживания, то есть в своей квартире, 113 иностранных граждан, достоверно сознавая, что указанные лица по этому адресу проживать не будут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за этого сотрудники УМВД не могли надлежащим образом контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учета, а также их передвижение по территории страны. Злоумышленница признала вину и попросила не назначать ей реальное лишение свободы.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о доказанности вины, о квалификации, назначил осужденной наказание в виде реального лишения свободы сроком на шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - проинформировали в прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.