На Сахалине участникам СВО продлили возможность получить ипотечный взнос

Обратившимся уже перечислили более 53 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Участникам специальной военной операции (СВО) на Сахалине до декабря продлили возможность получить 400 тыс. рублей для первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты региона.

Новая мера социальной поддержки для ветеранов СВО начала действовать в марте 2025 года по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Единовременную выплату предоставляют для первоначального взноса по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека".

"В органы социальной защиты обратилось 308 участников СВО и всем им были выданы гарантийные письма, которые действовали до 1 ноября 2025 года. <…> Вместе с тем, еще 85 участников СВО, получивших гарантийные письма, не реализовали свое право на перечисление этой выплаты. В связи с этим срок действия уже выданных гарантийных писем продлен, и участники СВО могут обратиться в отделения Центра социальной поддержки Сахалинской области по месту жительства в срок до 10 декабря 2025 года за перечислением выплаты", - приводятся в сообщении слова министра социальной защиты Сахалинской области Ольги Орловой.

Обратившимся жителям Сахалина уже перечислили более 53 млн рублей на уплату первоначального взноса.