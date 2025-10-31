Холодные звонки от застройщиков раздражают 25% опрошенных россиян

По данным исследования Calltouch, 22% также недовольны обилием баннеров и всплывающих окон на сайтах компаний

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Четверть россиян раздражают холодные звонки от застройщиков, каждый пятый покупатель недвижимости хочет общаться с продавцом только письменно, говорится в исследовании Calltouch, которое есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие около 2 тыс. человек из крупных городов России.

"Больше всего россиян раздражают в рекламе кликбейтные заголовки, которые не соответствуют действительности. Об этом сказали 37% участников опроса. На втором месте - холодные звонки (25%) и автообзвоны с помощью роботов (22%). Каждый пятый (22%) недоволен обилием баннеров и всплывающих окон на сайтах компаний", - отмечается в исследовании.

Также участники опроса отметили спам в смс и мессенджерах (19%) и навязчивость, когда на одну заявку поступает десятки звонков (18%).

Опрос показал, что люди устали от агрессивной рекламы и навязчивости рекламодателей. Им хочется больше тишины, меньше вмешательства в личное пространство. Чаще всего россияне ждут, что бренды будут связываться с ними только по запросу. Это отметили 36% опрошенных.

Также россиянам хочется сократить количество коммуникаций по телефону. Так, 19% предпочитают общаться через чат на сайте или в приложении. Еще 18% полностью против голосового общения при первом касании и хотят общаться только в переписке. При этом столько же опрошенных сказали, что предпочитают мессенджеры, а 13% - письма по email с деталями предложения.