В Москве продлят маршрут речного транспорта от ЗИЛа до Коcмодамианской набережной

Он будет проходить до до причала "Красные холмы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Третий маршрут регулярного речного транспорта в Москве в 2026 году продлят от промзоны ЗИЛ до причала "Красные холмы" на Коcмодамианской набережной. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В следующем году третий маршрут "Новоспасский - ЗИЛ" будет включать уже семь остановок: продлим его до причала "Красные холмы". Сейчас новый плавучий причал перевозят в Москву из судоверфи в Перми", - сказал Ликсутов.

Речной маршрут "Новоспасский - ЗИЛ" запустили в июне текущего года. Сегодня маршрут он включает шесть остановок - "Новоспасский", "Дербеневская набережная", "Торпедо", "Симоновский", "Автозаводский мост" и "ЗИЛ". Сейчас его длина составляет 5,4 км. Он связал четыре района города - Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, пассажиры совершили на электросудах маршрута № 3 уже более 105 тыс. поездок, отметил заммэра.

Новый плавучий причал "Красные холмы" после открытия на Коcмодамианской набережной в 2026 году сможет вмещать до 40 пассажиров. Таким образом, общая протяженность маршрута превысит 7 км.

Сегодня в Москве работают три маршрута регулярного речного электротранспорта - "Киевский - Парк Фили", "ЗИЛ -Печатники", "Новоспасский - ЗИЛ", на которых курсируют 29 инновационных электросудов. С начала 2025 года на круглогодичных электросудах пассажиры совершили свыше 1,1 млн поездок. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем на 20%.