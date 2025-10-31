Светлана Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака "Юрий Шатунов"

Товарный знак регистрируется по классу №39 международной классификации товаров и услуг

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вдова певца Юрия Шатунова подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака "Юрий Шатунов", выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана Светланой Шатуновой 27 октября 2025 года. Товарный знак регистрируется по классу №39 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он включает организацию экскурсий, круизов и путешествий для туристов, консультации и заказы, относящиеся к путешествиям, а также предоставление туристам информации об экскурсиях, турах и путешествиях, следует из данных службы.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт. Коллектив получил известность благодаря песням "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь".