В Москве на проспекте Академика Сахарова начали высадку деревьев

Деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствия облику пространств

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке деревьев на проспекте Академика Сахарова в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса как Москва. Приступили к осенней высадке деревьев на обновленных проспекте Академика Сахарова, улице Маши Порываевой и Комсомольской площади. В этом году в рамках благоустройства там была проложена новая трамвайная линия, соединившая площадь Трех вокзалов с Бульварным кольцом. В общей сложности территории украсят порядка 190 крупномеров", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствия облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

"Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа "паллида". Вдоль всего трамвайного маршрута от Комсомольской площади до Чистых прудов высадим около 160 таких деревьев возрастом 20-25 лет. На проспекте Академика Сахарова появятся остролистные клены, рябины и декоративные яблони. Кроме того, на Комсомольской площади и других участках обустроим зеленые островки из хвойников", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят специальную подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.