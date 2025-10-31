Более 60% опрошенных россиян не планируют отмечать Хеллоуин в 2025 году

Со значением Хеллоуина знакомо 85% жителей страны, сказано в исследовании платежного сервиса "Апельсин"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Большинство (61%) опрошенных россиян не собираются праздновать Хеллоуин в 2025 году. Об этом сказано в исследовании платежного сервиса "Апельсин", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Исследование показало, что 61% россиян не планируют отмечать Хеллоуин, а остальные намерены устроить праздник дома и отправиться на тематические вечеринки и ивенты. Примечательно, что со значением Хеллоуина знакомо 85% жителей страны", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, 43% опрошенных россиян в текущем году решили воздержаться от покупок тематических изделий. Треть (33%) респондентов планируют покупать товары к Хеллоуину на маркетплейсах, 18% выбирают сезонные стенды в продуктовых гипермаркетах. Наименее востребованными оказались специализированные магазины с праздничной продукцией (4%) и handmade-заказы (2%).

Почти каждый третий россиянин делает хотя бы одну тематическую покупку к Хеллоуину. Среди популярных товаров лидируют тыквы (26%), тематические сладости (21%) и декор (20%). Реже выбирают кружки и посуду в хеллоуин-стиле (18%), а костюмы и аксессуары приобретают лишь 15%. При этом почти четверть россиян покупают тыквы исключительно для декора, и только 19% потом используют их в готовке, отметили эксперты.

По данным исследования, 42% опрошенных готовы потратить на подготовку к Хеллоуину до 5 тыс. рублей. Еще 7% планируют расходы до 10 тыс. рублей, а свыше этой суммы выделят лишь 3% опрошенных. Несмотря на наличие тематических скидок и акций, только 6% россиян отметили, что пользовались специальными предложениями от магазинов к Хеллоуину.