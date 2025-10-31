Путин поблагодарил Общественную палату за работу по поддержке участников СВО

Президент отметил сплоченность волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения задач

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил благодарность Общественной палате РФ за ее напряженную работу по поддержке бойцов спецоперации. Приветственное видеообращение главы государства к участникам и гостям форума "Сообщество" опубликовано на сайте Кремля.

"Знаю о принципиальной позиции Общественной палаты в сложный период начала специальной военной операции, об активной поддержке наших героев, российской армии и о вашей работе по сплочению волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения таких задач. Благодарю вас за напряженную, нужную стране и людям работу", - сказал президент.

В 2025 году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум "Сообщество" - главное событие юбилейного года, он проходит 31 октября - 1 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер.