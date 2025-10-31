В Саратове умер ветеран ВОВ Иван Волошин

Мужчина служил в танковых войсках

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 31 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Волошин, служивший в танковых войсках, умер в Саратове в возрасте 100 лет. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев.

"Выражаю соболезнования родным и близким Ивана Яковлевича!" - написал Исаев в своем Telegram-канале.

Иван Волошин родился 12 сентября 1925 года в селе Петриковка Днепропетровской области. В 1944 году был призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт в первый танковый корпус резерва Главнокомандующего. Участвовал в боях на 7-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах в качестве радиста, пулеметчика Т-34, в боях за освобождение Литвы, Латвии. Военный путь от Восточной Пруссии и до берегов Балтийского моря.

Ветеран служил в танковых войсках. В запасном полку новобранец прошел учебную подготовку и автоматчиком-десантником направлен в танковые войска под Полоцк. Попал на 3-й Белорусский фронт в 1-й танковый корпус танково-десантной роты. Вместе с другими десантниками на броне танка получил первое боевое крещение под Шауляй. Позже его направили в танковый батальон радиотелеграфистом-пулеметчиком или помощником механика.

Войну закончил в городе Пелау. После Великой Победы служил в армии в военном городе Кенигсберг (Калининград) в танковой части. Весной 1972 года переехал в поселок Красный Текстильщик, где и проживал до конца жизни.