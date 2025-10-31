В пригороде Севастополя ввели карантин после нападения куниц на человека

У животного обнаружили вирус бешенства

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Куница, зараженная бешенством, залезла в дом и покусала мужчину в горном селе около Севастополя, во всем муниципалитете введен карантин, сообщили в правительстве региона.

"В госветслужбу поступило обращение от частного лица, проживающего в районе села Родного, которого ночью покусала дикая куница, забравшаяся в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе обнаружили труп животного и доставили его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший проходит лечение. А в Терновском муниципальном округе введен карантин по бешенству, государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия: клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак и кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных и другие.