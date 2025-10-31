Россиянам напомнили о штрафах за езду на шинах не по сезону

Размер штрафа составляет 500 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автомобилистам грозят штрафы за езду на летней резине с 1 декабря по 28 февраля, однако регионы могут корректировать этот период самостоятельно. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"За управление автомобилем с нарушением этих требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Пока инспекторы могут ограничиваться предупреждениями, однако правовая основа для выписки штрафов уже действует. Думаю, что цель - не наказать, а, скорее, выработать водительскую дисциплину, хотя она должна быть у каждого и без штрафов - на кону безопасность и самого водителя, и его семьи", - сообщил депутат.

Он напомнил, что требования к сезонной смене шин устанавливает техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". "Два года назад в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации были внесены четкие поправки, которые регламентируют использование шин по сезону: с 1 декабря по 28 февраля", - сказал Федяев, отметив, что правила действуют для легковых автомобилей и грузовиков.

По словам парламентария, закон устанавливает лишь общие временные рамки, поэтому водителям необходимо руководствоваться погодными условиями и соображениями безопасности. "Производители обычно рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +5 - +7 градусов по Цельсию. Регионы имеют право увеличивать периоды действия запретов, у нас большая страна, и зима в Сочи и в Кузбассе разная", - сообщил Федяев.