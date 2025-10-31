ВЦИОМ: более 40% россиян воспринимают иноагентов как врагов и предателей

При этом восприятие статуса становится все более персонифицированным - россияне чаще вспоминают известных артистов и блогеров, нежели политиков или организации

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Понятие "иностранный агент" для 41% россиян ассоциируется с образом врага и предателя. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно исследованию, 75% россиян знают или что-то слышали о законе об иноагентах, что на 5 п.п. больше, чем в 2022 году. При этом для 41% опрошенных иноагент - "прежде всего враг и предатель".

Среди респондентов, осведомленных или слышавших о законодательном акте, 65% считают, что присвоение статуса иноагента "скорее нужно", тогда как в 2022 году этого мнения придерживались 54%. Чаще всего эту позицию разделяют представители старших поколений: 70% респондентов реформенного поколения (рожденные с 1968 по 1981 гг.) и 76% поколения застоя (рожденные с 1948 по 1967 гг.). При этом среди молодежи уровень поддержки ниже - от 53% (рожденные с 1992 по 2000 гг.) до 56% (рожденные после 2001 года).

В исследовании отмечается, что у 30% опрошенных упоминание термина вызывает негативные эмоции. При этом восприятие статуса становится все более персонифицированным - россияне чаще вспоминают известных артистов и блогеров, нежели политиков или организации. В тройку самых узнаваемых иноагентов вошли Максим Галкин (28%; признан в РФ иноагентом), Андрей Макаревич (8%; признан в РФ иноагентом) и Моргенштерн (7%; признан в РФ иноагентом).

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 3 октября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.