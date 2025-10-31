ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 78%

По данным аналитического центра, деятельность правительства одобряют 46,3% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 20 по 26 октября, вырос за неделю на 0,6 п.п. и составляет 78,4%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ.

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса (плюс 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,2%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 46,3% опрошенных (минус 1,8 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 48,9% респондентов (минус 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,3% опрошенных (минус 0,7 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,7% (плюс 1,1 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,2% (плюс 2,1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4% (минус 0,8 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4% (минус 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,9% (минус 0,7 п.п.), КПРФ - 9,8% (минус 0,3 п.п.), ЛДПР - 11,3% (минус 0,1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,1% (минус 0,4 п.п.), "Новых людей" - 8% (плюс 0,4 п.п.).