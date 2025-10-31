Соцучреждения Москвы перейдут на особый график в ноябрьские праздники

Взрослые поликлиники, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. График работы медицинских организаций, учреждений социальной защиты, центров госуслуг и дворцов бракосочетания в Москве изменится в дни ноябрьских праздников, со 2 по 4 ноября, сообщается на портале мэра столицы.

"Взрослые поликлиники, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3 ноября - с 09:00 до 18:00. 4 ноября пациентов примут по графику дежурства в праздничные дни - с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники 3 ноября будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, а медицинскую помощь детям на дому окажут во все праздничные дни с 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 09:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 ноября все женские консультации будут работать с 09:00 до 16:00, а 3 ноября - с 09:00 до 18:00. 4 ноября откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков, они будут работать с 09:00 до 16:00. Травматологические пункты будут принимать пациентов с 08:00 до 22:00, круглосуточные сохранят свой прежний график.

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения со 2 по 4 ноября будут закрыты.

Центры московского долголетия не будут работать 3 и 4 ноября, а 2 ноября откроются только флагманские центры. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать по своему обычному графику без выходных с 09:00 до 21:00. Дворцы бракосочетания столицы 4 ноября будут закрыты.

Государственные ветеринарные клиники в праздничные дни будут работать как обычно. График работы центров госуслуг 3 ноября не изменится: районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские - с 10:00 до 22:00. 4 ноября заявителей принимать не будут. С 5 ноября работа центров госуслуг "Мои документы" возобновится в штатном режиме.