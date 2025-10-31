В Москве промыли более 100 транспортных тоннелей в преддверии зимы

Промывка проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку транспортных тоннелей перед зимним периодом. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Выполнены масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ вводились временные перекрытия движения по одной крайней полосе", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни.

"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промыли парапеты и стены инженерных сооружений, провели очистку дренажных систем, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тыс. инженерных сооружений: мостов, тоннелей, подземных и надземных пешеходных переходов, набережных, причалов, фонтанов и памятников.