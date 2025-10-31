В ГД внесли законопроект об обязательной страховке для владельцев опасных собак

Страховые выплаты могут составить до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тыс. рублей при повреждении имущества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак, который предусматривает выплаты до 1 млн рублей при причинении вреда жизни или здоровью человека. Документ размещен в думской электронной базе.

Проектом закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак" предлагается обязать владельцев таких собак страховать риск гражданской ответственности за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страховые выплаты составят до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тыс. рублей при повреждении имущества.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие меры регулирования не обеспечивают гарантированного возмещения ущерба пострадавшим, поскольку на практике взыскание компенсаций через суд нередко затягивается. Введение обязательного страхования, по их мнению, позволит повысить уровень защиты граждан и усилить ответственность владельцев опасных собак.

В утвержденный правительством РФ перечень потенциально опасных собак входит 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Владельцы обязаны выгуливать таких животных на поводке и в наморднике. В случае нарушения этих требований и нападения собаки на человека владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.

Законопроект не распространяется на служебных собак, используемых при обеспечении обороны, охраны общественного порядка и безопасности государства. Правила обязательного страхования и тарифы будут устанавливаться Банком России.