ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Отец Маска назвал Зеленского злой украинской шуткой

Эррол Маск заявил, что видит президента России Владимира Путина как спокойного лидера
Редакция сайта ТАСС
08:33

Эррол Маск

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС назвал Владимира Зеленского злой украинской шуткой.

"Мне нечего было бы сказать Зеленскому, потому что я не вижу в нем президента этой страны. Он производит на меня впечатление человека, которого поставили там в качестве президента. Я не вижу его в том же свете, в каком вижу кого-то вроде [президента США Дональда] Трампа или [президента РФ Владимира] Путина, - сказал собеседник агентства. - Я не вижу его лидером Украины, это шутка какая-то".

Эррол Маск рассказал, что недавно его спросили, что он думает о Путине и о Зеленском. "Я сказал: я вижу Путина как спокойного лидера и слушаю, что он говорит. Все, что он говорит, имеет для меня смысл, - продолжил он. - Но я не знал, что сказать о Зеленском, поэтому я спросил своих дочерей, которые живут в Соединенных Штатах: что вы думаете о Зеленском? И все трое ответили независимо друг от друга: папа, он злой человек. Я этого не говорил, это они сказали. Я сказал: о, хорошо. Значит, так они думают. И они могут быть правы, я не знаю".

 

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни на ресурсах ТАСС. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАМаск, ИлонЗеленский, Владимир Александрович