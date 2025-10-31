Отец Маска назвал Зеленского злой украинской шуткой

Эррол Маск заявил, что видит президента России Владимира Путина как спокойного лидера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС назвал Владимира Зеленского злой украинской шуткой.

"Мне нечего было бы сказать Зеленскому, потому что я не вижу в нем президента этой страны. Он производит на меня впечатление человека, которого поставили там в качестве президента. Я не вижу его в том же свете, в каком вижу кого-то вроде [президента США Дональда] Трампа или [президента РФ Владимира] Путина, - сказал собеседник агентства. - Я не вижу его лидером Украины, это шутка какая-то".

Эррол Маск рассказал, что недавно его спросили, что он думает о Путине и о Зеленском. "Я сказал: я вижу Путина как спокойного лидера и слушаю, что он говорит. Все, что он говорит, имеет для меня смысл, - продолжил он. - Но я не знал, что сказать о Зеленском, поэтому я спросил своих дочерей, которые живут в Соединенных Штатах: что вы думаете о Зеленском? И все трое ответили независимо друг от друга: папа, он злой человек. Я этого не говорил, это они сказали. Я сказал: о, хорошо. Значит, так они думают. И они могут быть правы, я не знаю".

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни на ресурсах ТАСС.