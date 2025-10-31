Народный фронт Тувы отправил в зону СВО 20 тонн помощи

На передовую передали генераторы, медикаменты, инструменты и другие необходимые вещи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Народный фронт Тувы с начала проекта "Все для Победы" отправил в зону СВО 20 тонн помощи, сообщили в пресс-службе президентского движения.

Проект "Все для Победы" стартовал в июне 2022 года. В рамках инициативы продолжается массовый сбор средств, который идет на закупку оборудования и техники для участников спецоперации, а также гуманитарной помощи мирным жителям. Народный фронт Республики Тывы отправил в зону СВО 20 тонн помощи в рамках сбора "Все для Победы", - сказали в Народном фронте.

Жители республики собрали 58 генераторов, девять бензопил, 132 сухих душа, 119 безрукавок, 103 комплекта белья и 163 окопные свечи. На передовую отправили то, чем славится Тува - облепиховое масло и кедровые орехи. Передали медикаменты, инструменты, сварочное оборудование, три мотоцикла и два автомобиля.

Представители Народного фронта лично привозят и вручают военным все необходимое в зоне спецоперации. Перевести средства можно с помощью банковских карт на сайте pobeda.onf.ru, также предусмотрены платежи по QR-кодам. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам: квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и многое другое.

"Благодарим муниципалитеты, благодарим школы, садики, организации. Всех, кто принял участие в этом сборе. И отдельная благодарность волонтерам, которые помогают в погрузке и отправке гуманитарной помощи", - сказала руководитель регионального отделения Народного фронта Саима Далчин.