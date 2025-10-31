В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном возврате долгов

Сотруднику коллекторской организации назначили штраф в размере 300 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Краснодаре назначил штраф в размере 300 тыс. рублей 38-летнему сотруднику коллекторской организации по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор стал первым в истории России по данной статье.

"Первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности оглашен судом в г. Краснодаре. Приговором суда, который вступил в законную силу, фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - написала она в своем Telegram-канале.

Предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.4 УК РФ (незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц), осуществляли в ГУ МВД по Оренбургской области.

По словам Волк, в полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий Оренбурга. Он сообщил, что с ним связался неизвестный и представился специалистом по взысканию просроченной задолженности. Звонивший пояснил, что один из сотрудников организации задолжал деньги по кредитным обязательствам и указал своего руководителя в качестве поручителя. После этого злоумышленник начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги из уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России "Оренбургское" совместно с сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Оренбургской области задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель г. Краснодара, сотрудник коллекторской организации", - добавила представитель ведомства. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Проведенная фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором.