В Подмосковье региональный прожиточный минимум вырастет на 5% с 2026 года

Как отметил министр социального развития региона Андрей Кирюхин, увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Региональный прожиточный минимум увеличат в Московской области с начала 2026 года на 5%. На душу населения он составит 20 286 рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Московской области с 1 января 2026 года будет увеличен на 5% прожиточный минимум и составит: на душу населения 20 286 рублей, для трудоспособного населения - 22 112 рублей, для пенсионеров - 17 446 рублей, для детей - 19 677 рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие.

"В нашем регионе более 690 тыс. жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - привели в пресс-службе слова министра.

В министерстве напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости при назначении различных видов соцпомощи.