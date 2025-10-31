ВШЭ представила рейтинг регионов по необходимости адаптации к изменению климата

Рейтинг может стать важным инструментом для определения, какой набор рисков является наиболее значимым для того или иного региона, и изменение существующих планов адаптации под региональные особенности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) представила в пресс-центре ТАСС рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата. Он станет инструментом стратегического планирования мероприятий в условиях ограниченности ресурсов, заявил декан факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Николай Куричев.

"Адаптация к природно-климатическим рискам - это один из ключевых факторов устойчивого развития любой территории. Поэтому нашей стране и ее регионам нужны инструменты, которые позволят встроить в стратегическое управление оценку таких рисков и адаптацию к ним. Первый шаг заключается в оценке и картировании рисков с учетом неравномерности социально-экономического развития и различий в природных условиях. В данном рейтинге это сделано для регионов, но в дальнейшем мы можем перейти к оценке рисков и для муниципальных образований, и для любых других территорий, интересных государственным органам или бизнесу", - сказал Куричев.

В докладе оценены шесть ключевых рисков: деградация вечной мерзлоты, лесные пожары, засухи, волны тепла, экстремальные осадки и водный стресс. Рейтинг может стать важным инструментом для определения, какой набор рисков является наиболее значимым для того или иного региона, и изменение существующих планов адаптации под региональные особенности. Доклад также может использоваться бизнесом, который уже сталкивается с прямыми убытками от разрушения производственных мощностей, сбоями в работе энергосетей, перебоями в логистике, ростом страховых выплат, существенным экологическим ущербом.

"Для южных и центральных регионов ключевыми угрозами являются волны тепла и водный стресс, в то время как Сибирь и Дальний Восток наиболее уязвимы к пожарам и деградации вечной мерзлоты. Воздействие волн тепла на здоровье городского населения наиболее остро проявляется на юге и центре европейской части России, в районах Поволжья и на Урале. Высокие значения риска водного стресса характерны для юга и европейской части России, Урала и черноземных регионов. <...> Ставропольский, Краснодарский края и Ростовская область находятся среди лидеров и по опасности, и по подверженности, и по уязвимости - уникальная ситуация для рейтинга", - говорится в исследовании.

В то же время с воздействием лесных пожаров на лесное хозяйство и экосистемы в первую очередь столкнутся Сибирь и Дальний Восток, в частности Красноярский и Хабаровский края, Якутия и Югра. В зоне риска таяния вечной мерзлоты регионы Сибири, Дальнего Востока и Севера. При этом воздействие экстремальных осадков на население и инфраструктуру в большей степени затронет Дальний Восток, Сибирь, центр и север европейской части страны, в частности Иркутскую и Амурскую области и Приморский край. Кроме рисков авторы доклада выделили одну возможность - наибольшее снижение волн холода. Оно будет проявляться в регионах на юге европейской части, в Поволжье, в Западной и Восточной Сибири и Московской области - единственном подобном регионе в центре европейской части.

Развитие рейтинга

"У нас страна очень большая и регионы с разными природно-климатическими условиями - это воздействие где-то негативное, это риски, о которых сказали, но где-то это и возможности. Мне кажется, что эволюция исследования и рейтинга может пойти в сторону новых возможностей. Что у нас с точки зрения сельского хозяйства и вовлечения новых земель, водных ресурсов, какие климат дает возможности и конкурентные преимущества. Этот анализ проводить и тоже в формате рейтинга или индекса представлять регионам - мне кажется это очень важно", - считает заместитель директора направления "Экология и климат" Агентства стратегических инициатив Максим Евдокимов.