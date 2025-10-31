ЛДПР предлагает отменить сроки давности за сексуальные преступления против детей

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об отмене сроков давности для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Поправки предусматривают, что положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности не будут распространяться на лиц, виновных в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как отмечается в пояснительной записке, в действующей редакции статьи 78 УК РФ установлены предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного преступления. По истечении этих сроков лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, за исключением отдельных категорий преступлений, в том числе террористической направленности, против мира и безопасности человечества, против государственной власти.