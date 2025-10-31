В ЛНР поставили 10 новых реанимобилей

Технику направили для оснащения Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Для оснащения Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф предоставили 10 реанимобилей в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 10 современных реанимобилей класса "С": <...> восемь автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" для специализированных выездных бригад анестезиологии-реанимации, два автомобиля скорой медицинской помощи класса "С" для специализированных выездных бригад педиатрической (неонатальной) анестезиологии-реанимации", - написала она.

По ее словам, поставка спецтранспорта осуществлена в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

"Благодаря новым реанимобилям время реагирования на вызовы сократится, что критически важно в экстренных ситуациях, качество оказания специализированной помощи, особенно детям и новорожденным, выйдет на новый уровень, а система здравоохранения республики станет еще сильнее и устойчивее", - отметила министр.