Воробьев: поступки участников проекта "Дети-герои" должны стать примером для страны

Вице-спикер Совета Федерации отметил важность того, чтобы взрослые замечали героические поступки детей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Поступки детей, награжденных в рамках проекта "Дети-герои", должны стать примером для ребят всей страны. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев на XII торжественной церемонии награждения в СФ детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

"Уже много лет подряд мы <...> принимаем здесь проект "Дети-герои". В этом году 200 ребятишек, девочек и мальчиков, совершили такие подвиги, о которых мы должны говорить и о которых должны знать многие. Некоторые из них приехали [и сейчас] здесь, в этом зале. Здесь 19 героев. И мы, конечно же, понимаем прекрасно, что ваш подвиг, ваше поведение должно стать примером для всех ребят нашей страны", - сообщил Воробьев.

Он отметил важность того, чтобы взрослые замечали героические поступки детей. "Только в этом случае поступок начинает играть воспитательную роль", - сказал Воробьев.

Также он передал всем собравшимся наилучшие пожелания от председателя Совфеда Валентины Матвиенко. После выступления Воробьева началась церемония награждения.

Награждение ежегодно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Соорганизатором проекта в этом году стал Следственный комитет РФ.