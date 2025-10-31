Григоренко: все регионы РФ подключились к "Дашборду губернатора"

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Все 89 регионов РФ завершили подключение к федеральной цифровой системе госуправления "Дашборд губернатора". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Все 89 субъектов России завершили подключение к федеральной цифровой системе государственного управления - так называемому дашборду губернатора. Это позволило обеспечить 100% контроль финансирования и исполнения государственных проектов, а также всех федеральных поручений региону в режиме онлайн", - рассказали там.

Как отметил сам вице-премьер, внедрение "Дашборда губернатора" позволяет существенно повысить эффективность госуправления. "Мы больше не зависим от разрозненных информационных систем: у нас есть единый источник данных о работе регионов как для местных властей, так и для федерального центра. Таким образом, в масштабах всей страны мы переходим на цифровой формат взаимодействия, когда каждое управленческое решение принимается на основе объективных данных, в том числе конкретных запросов граждан", - отметил Григоренко.

Как напомнили в аппарате, "Дашборд губернатора" представляет собой централизованную аналитическую панель, на которой отображается актуальная информация по всем ключевым направлениям работы субъектов. В частности, она обеспечивает оперативный доступ к данным о выполнении федеральных поручений, исполнении бюджетов, реализации национальных проектов, строительстве социальных объектов и обращениях граждан, а также дает информацию о позициях региона в федеральных рейтингах и других задачах субъекта, при этом дашборд может настраиваться под конкретные задачи каждого региона. "Преимуществом новой системы является предоставление единых и объективных данных для взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти. За счет интеграции "Дашборд губернатора" с системой электронного документооборота аппарата правительства регионы получили прямой доступ к статусу обращений в правительство и нормотворческой деятельности", - добавили в аппарате.

Вместе с тем, как сообщили в аппарате Григоренко, до конца 2025 года в рамках развития "Дашборда губернатора" запланирован запуск мобильной версии панели для обеспечения еще более оперативного доступа к управленческой аналитике. Также планируется реализация специального раздела, который в режиме онлайн будет аккумулировать все проблемные вопросы и показатели региона. "Важно, что каждый такой вопрос будет жестко привязан к ответственному лицу в регионе, что повысит персональную ответственность за решение возникающих задач", - заключили в аппарате Григоренко.

"Дашборд губернатора" разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы "Управление". В 2024 году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В 2025 году началось подключение российских регионов.