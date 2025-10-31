Швыдкой назвал закрытие памятника Пушкину в Одессе "плевком" в историю

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что памятник был построен на деньги горожан, это не Россия инициировала его установку

Редакция сайта ТАСС

© Viacheslav Onyshchenko/ SOPA Images via Reuters Connect

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Решение закрыть фанерой памятник поэту Александру Пушкину в Одессе является "плевком" в лицо жителей города и пренебрежением к истории Украины. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"С моей точки зрения, это плевок в лицо гражданам Одессы. Памятник Пушкину в Одессе был построен на деньги горожан, и это не Россия придумала установить его в этом прекрасном городе. Горожане несколько столетий назад решили возвести его. Поэтому я считаю, что это плевок в собственную историю, в историю Украины", - сказал он.

Ранее местная газета "Думская" со ссылкой на сотрудника муниципалитета сообщила, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу, его уже полностью закрыли фанерой. В пресс-служба Одесского городского совета сообщили изданию "Украинская правда", что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

Памятник Пушкину в Одессе находится на главной площади города возле мэрии. Он установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэра Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.