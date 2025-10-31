СФО присоединился к программе обучения врачей по военно-полевой хирургии

Первый этап уже прошли 150 сибирских врачей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сибирский федеральный округ присоединился к программе обучения врачей по военно-полевой хирургии. Первый этап обучения уже прошли 150 сибирских врачей, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Проведение практикумов по военно-полевой медицине - первый этап работы в рамках создания в субъектах РФ центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО. АСИ реализует программу совместно с фондом "Защитники Отечества", Минобороны, Минздравом, Российским обществом хирургов, Военным клиническим госпиталем им. Н. Н. Бурденко и другими профильными организациями.

"Сибирский федеральный округ присоединился к программе обучения врачей по военно-полевой хирургии. В Иркутске 31 октября завершился первый этап обучения 150 сибирских врачей: хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по реконструктивной и пластической хирургии. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило инициатором и одним из организаторов всероссийских практикумов", - сказано в сообщении.

В АСИ подчеркнули, что участники практикума подробно изучили вопросы современного протокола приема и распределения раненых, хирургического и реаниматологического контроля повреждений, помощи при ожоговой травме, а также этапного лечения при взрывных поражения. "Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим бойцам СВО, в том числе в рамках реабилитации и лечения. Уверен, что такой обмен знаниями и опытом крайне важен и востребован, об этом говорят и сами врачи. Навыки, полученные на практикуме, будут полезны как для специалистов военной медицины, так и для гражданской", - приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В пресс-службе также сообщили , что следующий интенсив по военно-полевой хирургии пройдет в Уральском федеральном округе - в Тюмени. После его проведения всех участников ждет практический курс на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, а также стажировка в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко в Москве. "Благодаря совместным усилиям всего более полутора тысяч врачей по всей стране до конца года освоят важные навыки, которые непосредственно повлияют на качество жизни наших возвращающихся героев", - цитирует пресс-служба слова директора дивизиона новых технологий в социальной сфере АСИ Сергея Стрижнева.